Гуннар Панке: Мы можем запустить сеть 5G в Азербайджане

"Наши базовые станции имеют возможность предоставлять услуги 5G"

"Мы строим нашу мобильную сеть в соответствии с пожеланиями абонентов. И если абоненты захотят, мы можем запустить сеть 5G".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ООО Azerfon (Nar) Гуннар Панке на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время компания может предоставлять услуги 5G абонентам: "Но на сегодняшний день мы не видим такого спроса с их стороны. Наши базовые станции имеют возможность предоставлять услуги 5G. Если какой-то абонент хочет использовать сеть 5G сегодня, он может подать заявку".

Коммерческий директор компании Мушфиг Алиев рассказал о числе абонентов, пользующихся смартфонами: "В настоящее время абоненты, использующие смартфон, составляют 77% от общего числа пользователей. Использование интернет-трафика в регионах увеличилось на 66%, в Баку и на Абшеронском полуострове - на 17%".