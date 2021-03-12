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Гуннар Панке: Мы можем запустить сеть 5G в Азербайджане

Гуннар Панке: Мы можем запустить сеть 5G в Азербайджане "Наши базовые станции имеют возможность предоставлять услуги 5G"
ИКТ
12 марта 2021 г. 13:22
Гуннар Панке: Мы можем запустить сеть 5G в Азербайджане

"Мы строим нашу мобильную сеть в соответствии с пожеланиями абонентов. И если абоненты захотят, мы можем запустить сеть 5G".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ООО Azerfon (Nar) Гуннар Панке на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время компания может предоставлять услуги 5G абонентам: "Но на сегодняшний день мы не видим такого спроса с их стороны. Наши базовые станции имеют возможность предоставлять услуги 5G. Если какой-то абонент хочет использовать сеть 5G сегодня, он может подать заявку".

Коммерческий директор компании Мушфиг Алиев рассказал о числе абонентов, пользующихся смартфонами: "В настоящее время абоненты, использующие смартфон, составляют 77% от общего числа пользователей. Использование интернет-трафика в регионах увеличилось на 66%, в Баку и на Абшеронском полуострове - на 17%".

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Версия на азербайджанском языке Qunnar Panke: "Azərbaycanda 5G şəbəkəsini də istifadəyə verə bilərik"

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