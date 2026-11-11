Глава МЧС Кыргызстана получил выговор, трое чиновников уволены из-за смерти подростка

Министру чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор по итогам проверки обстоятельств гибели 14-летнего подростка в Ала-Арче.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, выговор объявил президент страны Садыр Жапаров из-за ненадлежащего исполнения обязанностей Чыныбаевым.

Кроме того, освобождены от занимаемых должностей замминистра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов и начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азис Эгембердиев и начальник Госцентра подготовки спасателей Тынарбек Мурашов.

В сообщении Кабмина Кыргызстана говорится о том, что проверка выявила серьезные недостатки в организации оперативного реагирования, координации действий спасательных подразделений и ведомственном контроле.

"В частности, установлены факты несвоевременного доведения информации о происшествии до руководства соответствующих подразделений МЧС, недостаточного взаимодействия между дежурными службами и спасательными группами, а также упущения в организации и координации поисково-спасательных мероприятий", - сказано в сообщении.

МЧС поручено принять комплексные меры для устранения выявленных недостатков. Ведомство должно совершенствовать систему оперативного реагирования, повысить эффективность взаимодействия спасательных подразделений, обеспечить устойчивую связь в горной местности, а также своевременно привлекать дополнительные силы и средства при возникновении угрозы жизни людей.

Отметим, что 7 ноября 14-летний Амир Кунакунов пропал в Ала-Арче. Подросток собирался участвовать в забеге, но из-за возраста его не допустили к соревнованиям. После этого он самостоятельно направился в сторону Адыгине. Вечером мальчик позвонил в МЧС и сообщил, что заблудился. 9 ноября его тело обнаружили в районе пика Электро. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение.