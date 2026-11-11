Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Глава МЧС Кыргызстана получил выговор, трое чиновников уволены из-за смерти подростка

    Это интересно
    • 11 ноября, 2026
    • 11:37
    Глава МЧС Кыргызстана получил выговор, трое чиновников уволены из-за смерти подростка

    Министру чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор по итогам проверки обстоятельств гибели 14-летнего подростка в Ала-Арче.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, выговор объявил президент страны Садыр Жапаров из-за ненадлежащего исполнения обязанностей Чыныбаевым.

    Кроме того, освобождены от занимаемых должностей замминистра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов и начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азис Эгембердиев и начальник Госцентра подготовки спасателей Тынарбек Мурашов.

    В сообщении Кабмина Кыргызстана говорится о том, что проверка выявила серьезные недостатки в организации оперативного реагирования, координации действий спасательных подразделений и ведомственном контроле.

    "В частности, установлены факты несвоевременного доведения информации о происшествии до руководства соответствующих подразделений МЧС, недостаточного взаимодействия между дежурными службами и спасательными группами, а также упущения в организации и координации поисково-спасательных мероприятий", - сказано в сообщении.

    МЧС поручено принять комплексные меры для устранения выявленных недостатков. Ведомство должно совершенствовать систему оперативного реагирования, повысить эффективность взаимодействия спасательных подразделений, обеспечить устойчивую связь в горной местности, а также своевременно привлекать дополнительные силы и средства при возникновении угрозы жизни людей.

    Отметим, что 7 ноября 14-летний Амир Кунакунов пропал в Ала-Арче. Подросток собирался участвовать в забеге, но из-за возраста его не допустили к соревнованиям. После этого он самостоятельно направился в сторону Адыгине. Вечером мальчик позвонил в МЧС и сообщил, что заблудился. 9 ноября его тело обнаружили в районе пика Электро. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение.

    Садыр Жапаров Поисково-спасательные работы Кыргызстан
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:41
    В Испании протестующие помешали вещанию ряда телерадиокомпаний - Обновлено
    Другие страны
    13:25
    Видео
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2
    Внешняя политика
    13:22
    Видео
    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали четыре человека - Обновлено
    Другие страны
    13:21
    Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан
    Футбол
    13:15
    Фото
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Внутренняя политика
    13:13
    Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"
    Инфраструктура
    13:09
    В Кыргызстане осенью 2027 года откроют грузовой аэропорт
    В регионе
    12:51
    FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала Германии
    Другие страны
    12:49
    Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане
    Индивидуальные
    Лента новостей