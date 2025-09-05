Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасности

    ИКТ
    • 05 сентября, 2025
    • 11:00
    Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасности

    Информационная безопасность сегодня является вопросом национальной безопасности, экономической стабильности и общественного доверия.

    Как сообщает Report, об этом на VI саммите IT-руководителей госструктур заявил заместитель начальника Службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверан Исмаилов.

    По его словам, с ростом цифровизации увеличиваются и риски.

    "За последние пять лет количество кибератак в мире выросло более чем втрое, а в первой половине 2025 года свыше 40% атак на государственные структуры пришлось на критическую инфраструктуру", - сказал он.

    Исмаилов подчеркнул, что одной из основных проблем в Азербайджане остается утечка данных.

    "При анализе причин инцидентов безопасности в государственных информационных ресурсах мы видим, что одной из основных проблем по-прежнему остается утечка данных. Это происходит не только из-за технических уязвимостей, но и из-за слабостей в процессах управления", - отметил он.

    Исмаилов отметил необходимость формирования культуры безопасности и регулярной оценки рисков во всех госучреждениях.

    Особое внимание он уделил запуску в Азербайджане программы Bug Bounty, которая внедрена по международным стандартам и отражает переход к более открытому и партнерскому подходу в сфере киберзащиты.

    информационная безопасность кибератаки критическая инфраструктура
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    XRİTDX: Məlumatların sızması əsas təhlükəsizlik problemlərindən biridir

    Последние новости

    11:12

    Сегодня Yenicag.az исполняется 18 лет

    Медиа
    11:09

    За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений Азербайджана

    ИКТ
    11:06

    Турал Мамедов: Почти 263 млн вредоносных переходов заблокировано через сеть AzStateNet

    ИКТ
    11:00

    Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасности

    ИКТ
    10:51

    Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за сутки

    Другие страны
    10:51

    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:50

    Эстония поддержит развитие кибердипломатии в Азербайджане

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    10:38

    Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничества на 2026 год

    Армия
    Лента новостей