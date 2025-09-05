Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасности

Информационная безопасность сегодня является вопросом национальной безопасности, экономической стабильности и общественного доверия.

Как сообщает Report, об этом на VI саммите IT-руководителей госструктур заявил заместитель начальника Службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверан Исмаилов.

По его словам, с ростом цифровизации увеличиваются и риски.

"За последние пять лет количество кибератак в мире выросло более чем втрое, а в первой половине 2025 года свыше 40% атак на государственные структуры пришлось на критическую инфраструктуру", - сказал он.

Исмаилов подчеркнул, что одной из основных проблем в Азербайджане остается утечка данных.

"При анализе причин инцидентов безопасности в государственных информационных ресурсах мы видим, что одной из основных проблем по-прежнему остается утечка данных. Это происходит не только из-за технических уязвимостей, но и из-за слабостей в процессах управления", - отметил он.

Исмаилов отметил необходимость формирования культуры безопасности и регулярной оценки рисков во всех госучреждениях.

Особое внимание он уделил запуску в Азербайджане программы Bug Bounty, которая внедрена по международным стандартам и отражает переход к более открытому и партнерскому подходу в сфере киберзащиты.