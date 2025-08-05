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Госслужба сообщает о двукратном росте числа уязвимых государственных информационных ресурсов

Госслужба сообщает о двукратном росте числа уязвимых государственных информационных ресурсов Госслужба сообщает о двукратном росте числа уязвимых государственных информационных ресурсов
ИКТ
5 августа 2025 г. 13:40
Госслужба сообщает о двукратном росте числа уязвимых государственных информационных ресурсов

Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана за первые семь месяцев текущего года выявила уязвимости в 930 информационных ресурсах государственных учреждений, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report, данные получены в результате аудитов, пентестов и регулярного мониторинга.

Во все затронутые государственные органы были направлены официальные уведомления о необходимости устранения обнаруженных проблем безопасности.

Только в июле были обнаружены уязвимости в 28 информационных ресурсах, что на 53% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

В целом в прошлом году уязвимости были выявлены в 857 информационных ресурсах государственных учреждений Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 2 dəfə artıb

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