Госслужба сообщает о двукратном росте числа уязвимых государственных информационных ресурсов

Госслужба сообщает о двукратном росте числа уязвимых государственных информационных ресурсов

Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана за первые семь месяцев текущего года выявила уязвимости в 930 информационных ресурсах государственных учреждений, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report, данные получены в результате аудитов, пентестов и регулярного мониторинга.

Во все затронутые государственные органы были направлены официальные уведомления о необходимости устранения обнаруженных проблем безопасности.

Только в июле были обнаружены уязвимости в 28 информационных ресурсах, что на 53% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

В целом в прошлом году уязвимости были выявлены в 857 информационных ресурсах государственных учреждений Азербайджана.