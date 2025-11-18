Госслужба: Сбой в работе Cloudflare не повлиял на сеть AzStateNet и домены в зоне gov.az

Перебои в работе некоторых информационных ресурсов, использующих услугу антиддос Cloudflare, не оказали какого-либо влияния на сеть AzStateNet и домены в зоне gov.az.

Как сообщает Report, об этом заявили в Госслужбе специальной связи и информационной безопасности.

"Государственные информационные ресурсы и сеть AzstateNet, безопасность которых мы обеспечиваем, оснащены локальными системами защиты и мониторятся в режиме 24/7. Владельцам информационных ресурсов, использующих внешние сервисные операторы, такие как Cloudflare, и направляющих трафик за границу, рекомендуется учитывать опасные стороны и возможные риски переноса потока трафика за пределы страны", - отмечается в сообщении.