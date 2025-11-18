Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Госслужба: Сбой в работе Cloudflare не повлиял на сеть AzStateNet и домены в зоне gov.az

    ИКТ
    • 18 ноября, 2025
    • 18:32
    Госслужба: Сбой в работе Cloudflare не повлиял на сеть AzStateNet и домены в зоне gov.az

    Перебои в работе некоторых информационных ресурсов, использующих услугу антиддос Cloudflare, не оказали какого-либо влияния на сеть AzStateNet и домены в зоне gov.az.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Госслужбе специальной связи и информационной безопасности.

    "Государственные информационные ресурсы и сеть AzstateNet, безопасность которых мы обеспечиваем, оснащены локальными системами защиты и мониторятся в режиме 24/7. Владельцам информационных ресурсов, использующих внешние сервисные операторы, такие как Cloudflare, и направляющих трафик за границу, рекомендуется учитывать опасные стороны и возможные риски переноса потока трафика за пределы страны", - отмечается в сообщении.

    Cloudflare сеть AzStateNet Госслужбе специальной связи
    Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyib

    Последние новости

    19:45

    В аэропорту Внуково ввели ограничения по соображениям безопасности

    В регионе
    19:38
    Фото

    Азербайджан и Корея подписали меморандум о разработке цифровой системы финансовой информации

    Финансы
    19:33

    Туск: В Польше повысят уровень террористической угрозы на железной дороге

    Другие страны
    19:26
    Видео

    Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами с моста Агбенд–Келале

    Внешняя политика
    19:19

    Исламиада: Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 заняла первое место в группе А

    Командные
    19:14

    Грузия и Госдеп США обсудили перспективы "Маршрута Трампа"

    В регионе
    18:59
    Фото

    Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

    Армия
    18:55

    Представитель Камбоджи: Технологии должны использоваться на благо человечества

    ИКТ
    18:54

    Азербайджан и Иран обсудили создание рабочей группы в сфере ИКТ

    ИКТ
    Лента новостей