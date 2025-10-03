Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Госслужба предупредила о хакерской группировке Red Wolf

    ИКТ
    • 03 октября, 2025
    • 12:20
    Госслужба предупредила о хакерской группировке Red Wolf

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана предупредила граждан о хакерской группировке Red Wolf.

    Как сообщает Report, в ведомстве отметили, что согласно информации, распространенной в последние дни международными источниками по кибербезопасности, хакерская группировка Red Wolf нацелена также на Азербайджан и ряд других стран.

    В отчете, опубликованном порталом по кибербезопасности TechOwlShield, говорится, что группа хактивистов (лиц, использующих незаконными способами компьютеры и компьютерные сети для продвижения политических идей и социальных изменений) включила Азербайджан в число стран, являющихся целями ее расширяющихся кампаний DDoS-атак в 2025 году.

    В качестве целевых были указаны следующие страны:

    Азербайджан

    Франция

    Израиль

    Иордания

    Португалия

    Камбоджа

    Болгария

    Оман

    Индия

    Греция

    Цифровые системы Европейского Союза

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

    "Red Wolf Cyber Team" - хактивистская группа, основная цель которой заключается в распространении международных и региональных политических посланий, приостановлении онлайн-сервисов определенных государств и организаций, а также в демонстрации поддержки своих идеологических сторонников. Группировка в основном пытается нарушить работу информационных систем государственных органов, финансовых учреждений и объектов критической инфраструктуры, осуществляя кибератаки типа DDoS.

