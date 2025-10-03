Госслужба предупредила о хакерской группировке Red Wolf

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана предупредила граждан о хакерской группировке Red Wolf.

Как сообщает Report, в ведомстве отметили, что согласно информации, распространенной в последние дни международными источниками по кибербезопасности, хакерская группировка Red Wolf нацелена также на Азербайджан и ряд других стран.

В отчете, опубликованном порталом по кибербезопасности TechOwlShield, говорится, что группа хактивистов (лиц, использующих незаконными способами компьютеры и компьютерные сети для продвижения политических идей и социальных изменений) включила Азербайджан в число стран, являющихся целями ее расширяющихся кампаний DDoS-атак в 2025 году.

В качестве целевых были указаны следующие страны:

Азербайджан

Франция

Израиль

Иордания

Португалия

Камбоджа

Болгария

Оман

Индия

Греция

Цифровые системы Европейского Союза

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

"Red Wolf Cyber Team" - хактивистская группа, основная цель которой заключается в распространении международных и региональных политических посланий, приостановлении онлайн-сервисов определенных государств и организаций, а также в демонстрации поддержки своих идеологических сторонников. Группировка в основном пытается нарушить работу информационных систем государственных органов, финансовых учреждений и объектов критической инфраструктуры, осуществляя кибератаки типа DDoS.