Госслужба отмечает значительный рост уязвимостей в государственных информационных ресурсах

За январь-сентябрь текущего года Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила уязвимости в системах безопасности 1 019 государственных информационных ресурсов.

Как сообщает Report, это на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом только в сентябре специалисты обнаружили проблемы в 43 информационных ресурсах, что, однако, на 45% меньше, чем год назад.

В прошлом году уязвимости были выявлены в 857 государственных информационных ресурсах, что на 23% больше, чем в предыдущем году.