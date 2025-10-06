Госслужба отмечает значительный рост уязвимостей в государственных информационных ресурсах
ИКТ
- 06 октября, 2025
- 13:03
За январь-сентябрь текущего года Госслужба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила уязвимости в системах безопасности 1 019 государственных информационных ресурсов.
Как сообщает Report, это на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом только в сентябре специалисты обнаружили проблемы в 43 информационных ресурсах, что, однако, на 45% меньше, чем год назад.
В прошлом году уязвимости были выявлены в 857 государственных информационных ресурсах, что на 23% больше, чем в предыдущем году.
