Google заявил, что не вносил изменений в Google Maps для раскрытия военных объектов в РФ

Американская компания Google не вносила изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России.

Американская компания Google не вносила изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС представитель Google.

"Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", - сообщил представитель компании в ответ на соответствующий запрос.

Ранее о том, что компания Google сняла гриф секретности, писало издание Daily Storm. Издание сообщало, что снятие ограничения позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть ключевые объекты военной инфраструктуры России, в том числе крейсер "Адмирал Кузнецов", хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты и авиабазу.