О нас
Аудио новости

Google заявил, что не вносил изменений в Google Maps для раскрытия военных объектов в РФ

Google заявил, что не вносил изменений в Google Maps для раскрытия военных объектов в РФ Американская компания Google не вносила изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России.
ИКТ
18 апреля 2022 г. 23:58
Google заявил, что не вносил изменений в Google Maps для раскрытия военных объектов в РФ

Американская компания Google не вносила изменений в свой сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС представитель Google.

"Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России", - сообщил представитель компании в ответ на соответствующий запрос.

Ранее о том, что компания Google сняла гриф секретности, писало издание Daily Storm. Издание сообщало, что снятие ограничения позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть ключевые объекты военной инфраструктуры России, в том числе крейсер "Адмирал Кузнецов", хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты и авиабазу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Яндекс и VK удалили официальные сайты Instagram и Facebook из поисковой выдачи
"Яндекс" и VK удалили официальные сайты Instagram и Facebook из поисковой выдачи
18 апреля 2022 г. 21:58
В Азербайджане госструктурам начали выдавать “SİMA Token
В Азербайджане госструктурам начали выдавать “SİMA Token"
18 апреля 2022 г. 13:20
В Telegram появились новые функции
В Telegram появились новые функции
18 апреля 2022 г. 08:45
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США
17 апреля 2022 г. 17:36
Пользователи Telegram смогут создавать собственные звуки уведомлений
Пользователи Telegram смогут создавать собственные звуки уведомлений
17 апреля 2022 г. 05:24
SpaceX перенесла запуск ракеты со спутником для нужд разведки США
SpaceX перенесла запуск ракеты со спутником для нужд разведки США
16 апреля 2022 г. 06:11
WhatsApp запускает объединение чатов в сообщества
WhatsApp запускает объединение чатов в сообщества
16 апреля 2022 г. 05:42
Маск предложил купить Twitter за $41 млрд
Маск предложил купить Twitter за $41 млрд
14 апреля 2022 г. 14:44
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
14 апреля 2022 г. 02:53
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведено новое назначение
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведено новое назначение
13 апреля 2022 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi