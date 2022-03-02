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Google заблокировал в Play Store приложения, связанные с RT и Sputnik

Google заблокировал в Play Store приложения, связанные с RT и Sputnik Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
ИКТ
2 марта 2022 г. 10:12
Google заблокировал в Play Store приложения, связанные с RT и Sputnik

Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в воскресенье о блокировке работы ряда российских СМИ в ЕС в качестве одной из санкционных мер в связи с проводимой Россией спецоперацией в Украине заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В число подпадающих под запрет, по словам фон дер Ляйен, вошли RT, Sputnik и их дочерние структуры. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, Meta в целом ограничит доступ к ним на территории ЕС.

"Google во вторник заявил, что заблокировал связанные с RT и Sputnik мобильные приложения в Play Store", - сообщает агентство Reuters.

Sputnik ранее сообщил, что доступ к аккаунтам агентства в Instagram уже ограничен почти в трех десятках стран Европы. В понедельник стало известно, что аккаунты Sputnik и RT в TikTok также заблокированы в странах ЕС.

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Версия на английском языке Google blocks RT, Sputnik from Play app store in Europe

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