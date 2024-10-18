Google выпустила дудл в честь Дня восстановления независимости Азербайджана

Ведущий мировой интернет-поисковик Google посвятил специальный дудл отмечаемому 18 октября Дню восстановления независимости Азербайджана.

Ведущий мировой интернет-поисковик Google посвятил специальный дудл отмечаемому 18 октября Дню восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает во вторник Report, Если нажать на изображение азербайджанского флага на главной странице поисковика, то можно увидеть ссылку на информацию об истории этого праздника.

Дудлы Google - это забавные картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице поисковика в честь различных событий, праздников и юбилеев. Дудлы, как правило, делятся на глобальные (те, что доступны во всем мире, на всех доменах Google) и локальные - их можно увидеть только в одной или нескольких странах.