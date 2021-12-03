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Google может презентовать собственные смарт-часы в 2022 году

Google может презентовать собственные смарт-часы в 2022 году Google разрабатывает смарт-часы, которые планирует презентовать в следующем году.
ИКТ
3 декабря 2021 г. 00:41
Google может презентовать собственные смарт-часы в 2022 году

Google разрабатывает смарт-часы, которые планирует презентовать в следующем году.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники и внутренние документы компании сообщил портал Business Insider.

По его сведениям, на будущем устройстве с кодовым названием Rohan будет установлена новейшая версия программного обеспечения Google SmartWatch. Согласно изображениям, просмотренным журналистами издания, корпус часов имеет круглую форму. Девайс будет фиксировать показатели состояния здоровья и физической активности. В частности, часы оснащены пульсометром и функцией подсчета шагов. Во внутренних документах указывается, что устройству в его нынешнем виде, вероятно, потребуется ежедневная зарядка.

Отмечается, что в 2021 году компания ускорила процесс работы над Rohan. Google позволила протестировать устройство сотрудникам компании, которые не входят в группу по разработке. По словам неназванных сотрудников компании, запуск часов может стартовать весной в случае успеха последнего этапа тестирования продукта, при этом они подчеркнули, что детали и сроки все еще могут претерпеть изменения.

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