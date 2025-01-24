ГНС Азербайджана создала специальную платформу для онлайн-оплаты налогов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана создала специальную платформу для онлайн-оплаты налогов и начала регистрацию нерезидентов, занимающихся электронной коммерцией.

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана создала специальную платформу для онлайн-оплаты налогов и начала регистрацию нерезидентов, занимающихся электронной коммерцией.

Как передает Report, об этом сообщил начальник службы Орхан Назарли на встрече с председателем Управления доходов Ирландии Найлом Коуди в формате видеоконференции.

Назарли рассказал о новшествах, применяемых азербайджанской налоговой службой, и возможностях Налогового интернет-управления.

Он подчеркнул, что ГНС создала специальную платформу в данном управлении и начала регистрацию нерезидентов, занимающихся электронной торговлей.

Стороны также обсудили стратегические возможности для расширения двустороннего сотрудничества, продвижения связей в налоговой сфере и укрепления международных отношений. Они затронули вопросы диверсификации совместной деятельности между администрациями в рамках Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA), президентом которой является Назарли.