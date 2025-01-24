О нас

ГНС Азербайджана создала специальную платформу для онлайн-оплаты налогов

ГНС Азербайджана создала специальную платформу для онлайн-оплаты налогов Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана создала специальную платформу для онлайн-оплаты налогов и начала регистрацию нерезидентов, занимающихся электронной коммерцией.
ИКТ
24 января 2025 г. 13:18
ГНС Азербайджана создала специальную платформу для онлайн-оплаты налогов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана создала специальную платформу для онлайн-оплаты налогов и начала регистрацию нерезидентов, занимающихся электронной коммерцией.

Как передает Report, об этом сообщил начальник службы Орхан Назарли на встрече с председателем Управления доходов Ирландии Найлом Коуди в формате видеоконференции.

Назарли рассказал о новшествах, применяемых азербайджанской налоговой службой, и возможностях Налогового интернет-управления.

Он подчеркнул, что ГНС создала специальную платформу в данном управлении и начала регистрацию нерезидентов, занимающихся электронной торговлей.

Стороны также обсудили стратегические возможности для расширения двустороннего сотрудничества, продвижения связей в налоговой сфере и укрепления международных отношений. Они затронули вопросы диверсификации совместной деятельности между администрациями в рамках Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA), президентом которой является Назарли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda online vergi ödənişi ilə bağlı xüsusi platforma yaradılıb

Другие новости из категории

Баку примет конференцию по космическим технологиям STC-2025
Баку примет конференцию по космическим технологиям STC-2025
24 января 2025 г. 10:48
Доходы от мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 7% за прошлый год
Доходы от мобильной связи в Азербайджане выросли почти на 7% за прошлый год
18 января 2025 г. 11:16
TikTok прекратит работу в США при отсутствии четких гарантий властей
TikTok прекратит работу в США при отсутствии "четких гарантий" властей
18 января 2025 г. 07:26
Azerconnect Group признана лучшим работодателем Азербайджана в сфере ИКТ
Azerconnect Group признана лучшим работодателем Азербайджана в сфере ИКТ
17 января 2025 г. 15:45
Объявлены расходы на создание Информационной системы управления госинвестициями в Азербайджане
Объявлены расходы на создание Информационной системы управления госинвестициями в Азербайджане
17 января 2025 г. 13:50
Азербайджан может экспортировать IT-услуги в США, Европу и Ближний Восток
Азербайджан может экспортировать IT-услуги в США, Европу и Ближний Восток
17 января 2025 г. 13:05
В Агдере восстановлена работа очередной передающей телерадиостанции
В Агдере восстановлена работа очередной передающей телерадиостанции
17 января 2025 г. 13:05
В Азербайджане планируется цифровизация проактивных госуслуг
В Азербайджане планируется цифровизация проактивных госуслуг
16 января 2025 г. 15:18
В Азербайджане будет проведена диагностика уровня цифровизации муниципалитетов
В Азербайджане будет проведена диагностика уровня цифровизации муниципалитетов
16 января 2025 г. 14:50
В Азербайджане будет разработан документ по архитектуре цифрового правительства
В Азербайджане будет разработан документ по архитектуре цифрового правительства
16 января 2025 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi