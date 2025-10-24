Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

В Азербайджане продолжается прием заявок на участие в Национальной интернет-премии NETTY 2025. На соискание премии подано уже более 140 проектов.

В 2025 году в рамках NETTY оцениваются ресурсы по следующим основным номинациям:

· - Электронное государство и цифровизация

· - Цифровая экономика, бизнес и стартапы

· - Инновации, кибербезопасность, и искусственный интеллект

· - Наука, образование и цифровая грамотность

· - Медиа, культура и креативный контент

· - Стиль жизни XXI века и туризм

· - Технологии для общества и инклюзивности

NETTY - это сегодня самая важная платформа в Азербайджане, где можно заявить о себе, представить свой проект широкой общественности и экспертному сообществу.

Каждая номинация состоит из трех направлений - сайты, приложения и страницы в социальных сетях. Для каждого направления в каждой номинации будет определяться свой победитель. Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям - идея, содержание, исполнение.

70% участвующих на данный момент в конкурсе ресурсов это сайты. Оставшаяся часть участников пока разделилась между социальными страницами и приложениями.

На данный момент больше всего участников в номинации "Цифровая экономика, бизнес и стартапы", наименьшее - в номинации "Электронное государство и цифровизация".

Начиная с 2009 года в рамках NETTY также действует почетная номинация "IT-событие года". С 20 октября в данной номинации также стартовал прием заявок. Эта номинация, определяет и награждает ключевые проекты азербайджанского рынка высоких технологий. Проведение номинации инициировано оргкомитетом премии NETTY и редакцией журнала InfoCity.

Прием заявок участников конкурса проводится на сайте www.netty.az и продолжится до 24 ноября. С 25 ноября по 5 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов. Академия NETTY 6 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.

Победители NETTY 2025 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. Во время церемонии номинанты и победители получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса. Обеспечивается внимание СМИ и интернет-аудитории.

До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса - стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса, партнером.

"Участники" - пользователи, зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, или приложения.

"Виртуальное жюри" формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии с помощью социальных сетей. Жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации "Выбор виртуального жюри".

"Экспертный совет" формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и состоит из специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из номинаций, по каждому из направлений.

"Академия NETTY" представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из номинаций по каждому из направлений.

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер: NAR

Официальный партнер: ООО "AzInTelecom"

Партнеры: Азербайджанский Инновационный центр, SmartHost, Savalan, AliNino, Академия Matrix, Online.az, Renley.

Информационные партнеры проекта: Информационное агентство Report, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, газета "Каспий", Baku.TV, Baku.ws, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected]. Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу www.netty.az