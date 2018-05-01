Глава WhatsApp покинул свой пост

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сооснователь мессенджера WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум покинул пост, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, "Прошло почти десять лет с тех пор, как мы с Брайаном (Актоном – ред.) создали Whatsapp, и это было удивительное путешествие с лучшими людьми. Но мне пора двигаться дальше. Я ухожу в то время, когда люди используют Whatsapp в большей степени, чем я мог себе представить. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным", — написал Ян Кум.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, Ян Кум принял это решение из-за разногласий с компанией Facebook. В частности, его не устраивали "стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попытки Facebook использовать персональные данные и ослабить его шифрование".

WhatsApp — приложение для смартфонов, позволяющее пользователям различных мобильных платформ обмениваться сообщениями. Число пользователей WhatsApp превышает 1 миллиард человек.

Компания Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году за 21,8 миллиарда долларов.