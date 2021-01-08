Глава Telegram посоветовал Facebook уважать своих пользователей

Ранее стало известно, что с 8 февраля 2021 года WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook. Пользователи должны согласиться с новыми условиями, чтобы продолжить пользоваться мессенджером

Ранее стало известно, что с 8 февраля 2021 года WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook. Пользователи должны согласиться с новыми условиями, чтобы продолжить пользоваться мессенджером.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал новые условия WhatsApp.

"Я слышал, что в Facebook есть целый отдел, который выясняет, почему Telegram так популярен. Представьте себе десятки сотрудников, работающих на полную ставку. Я счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно выдать наш секрет: уважайте своих пользователей", - написал он.