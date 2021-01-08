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Глава Telegram посоветовал Facebook уважать своих пользователей

Глава Telegram посоветовал Facebook уважать своих пользователей Ранее стало известно, что с 8 февраля 2021 года WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook. Пользователи должны согласиться с новыми условиями, чтобы продолжить пользоваться мессенджером
ИКТ
8 января 2021 г. 23:56
Глава Telegram посоветовал Facebook уважать своих пользователей
Павел Дуров

Ранее стало известно, что с 8 февраля 2021 года WhatsApp будет обмениваться собираемыми данными с Facebook. Пользователи должны согласиться с новыми условиями, чтобы продолжить пользоваться мессенджером.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал новые условия WhatsApp.

"Я слышал, что в Facebook есть целый отдел, который выясняет, почему Telegram так популярен. Представьте себе десятки сотрудников, работающих на полную ставку. Я счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно выдать наш секрет: уважайте своих пользователей", - написал он.

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