FT: Поставщики комплектующих для чипа Nvidia H200 приостановили производство

Поставщики комплектующих для чипа Nvidia H200 приостановили производство после того, как китайские таможенные органы заблокировали поставки недавно одобренных процессоров искусственного интеллекта на территорию Китая.

Как передает Report, об этом сообщило Financial Times.

В публикации, ссылающейся на двух источников, знакомых с ситуацией, отмечается, что речь идет именно о деталях для чипов H200. В свою очередь компания Nvidia пока не дала официального комментария на запрос журналистов.