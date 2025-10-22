Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    FT: Airbus, Thales и Leonardo близки к созданию конкурента Starlink

    ИКТ
    • 22 октября, 2025
    • 03:13
    FT: Airbus, Thales и Leonardo близки к созданию конкурента Starlink

    Компании Airbus, Thales и Leonardo могут в ближайшее время объявить об объединении своих космических подразделений, чтобы сообща более эффективно конкурировать с компанией SpaceX Илона Маска.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.

    По ее информации, 21 октября совет директоров итальянской оборонной компании Leonardo последним из трех участников будущего консорциума одобрил его будущую структуру. Как говорится в статье, объявление об этом может быть сделано уже в самое ближайшее время, хотя еще понадобится согласовать последние технические моменты.

    По информации газеты, у франко-германского Boeing в новом предприятии будет доля 35%, в то время, как у двух других участников - по 32,5%. Новая группа компаний будет управлять 30 предприятиями по всей Европе, насчитывающими 25 тыс. сотрудников, и совокупным доходом около €6,5 млрд.

    Как говорится в статье, основная цель объединения усилий - создать более эффективную компанию, которая лучше будет отвечать изменениями на рынке спутников и конкурировать с проектом глобальной спутниковой системы связи Starlink Маска. Его разработала компания SpaceX. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.

    SpaceX конкуренция Airbus компания Leonardo
    KİV: Üç böyük şirkət "SpaceX"ə qarşı birləşə bilər

    Последние новости

    03:13

    FT: Airbus, Thales и Leonardo близки к созданию конкурента Starlink

    ИКТ
    02:44

    RTE: Протесты у гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки

    Другие страны
    02:06

    США открыли центр по наблюдению за прекращением огня в Газе

    Другие страны
    01:39

    Холанд повторил рекорд Роналду

    Футбол
    01:20

    Трамп заявил, что определится с решением о встрече с Путиным в течение двух дней

    Другие страны
    00:56

    Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ разгромил "Байер", забив семь голов

    Футбол
    00:18

    ЕК не намерена отрезать поставки российского газа Сербии

    Другие страны
    00:00

    Минуло 5 лет с даты установления полного контроля над азербайджано-иранской границей

    Внутренняя политика
    23:46

    СМИ: "Коалиция желающих" на днях обсудит план урегулирования в Украине

    Другие страны
    Лента новостей