İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    KİV: Üç böyük şirkət "SpaceX"ə qarşı birləşə bilər

    İKT
    • 22 oktyabr, 2025
    • 03:20
    KİV: Üç böyük şirkət SpaceXə qarşı birləşə bilər

    "Airbus", "Thales" və "Leonardo" tezliklə İlon Maskın "SpaceX" ilə daha effektiv rəqabət aparmaq üçün kosmik bölmələrinin birləşməsini elan edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, oktyabrın 21-də İtaliyanın müdafiə şirkəti "Leonardo"nun direktorlar şurasının sonuncu üç üzvü konsorsiumun gələcək strukturunu təsdiqləyib. Odur ki, yekun texniki təfərrüatlar hələ də yekunlaşdırılmalıdır, baxmayaraq ki, elan çox tezliklə verilə bilər.

    Qəzetin məlumatına görə, "Boeing" yeni müəssisədə 35%, digər iki iştirakçı isə 32,5% paya malik olacaq. Yeni şirkətlər qrupu 25,000 işçisi və təxminən 6,5 milyard avro gəliri olan Avropa üzrə 30 müəssisəni idarə edəcək.

    Məqalədə qeyd edilib ki, birləşmənin əsas məqsədi peyk bazarındakı dəyişikliklərə daha yaxşı reaksiya verəcək və Maskın "SpaceX" tərəfindən hazırlanmış "Starlink" qlobal peyk rabitə sistemi layihəsi ilə rəqabət aparacaq daha səmərəli şirkət yaratmaqdır. "Starlink" sistemi çəkisi 500 kq-a qədər olan çoxlu sayda kiçik peykləri aşağı Yer orbitinə yerləşdirməklə bütün dünya üzrə istifadəçilərin internetə çıxışını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub.

    “Tesla” “Space X”
    FT: Airbus, Thales и Leonardo близки к созданию конкурента Starlink

    Son xəbərlər

    03:20

    KİV: Üç böyük şirkət "SpaceX"ə qarşı birləşə bilər

    İKT
    02:54

    İzmir sahillərində 18-i uşaq olmaqla 52 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Region
    02:18

    ABŞ Qəzzada atəşkəsə monitorinq mərkəzi açıb

    Digər ölkələr
    02:13
    Foto

    Dublində miqrantların olduğu hotelin qarşısındakı aksiyalar iğtişaşlara çevrilib

    Digər ölkələr
    01:45

    Tramp iki gün ərzində Putinlə görüşlə bağlı qərar verəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    01:18

    AK Rusiya qazının Serbiyaya nəqlini dayandırmaq niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    00:54

    Çempionlar Liqası: "Barselona" və PSJ qələbə qazanıb, "Qarabağ"ın rəqibi isə uduzub

    Futbol
    00:15

    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:07

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti