Французским чиновникам запретят устанавливать TikTok на рабочие телефоны

Власти Франции планируют запретить установку приложения просмотра коротких видеороликов TikTok и других подобных приложений на рабочие телефоны чиновников из соображений безопасности

Власти Франции планируют запретить установку приложения просмотра коротких видеороликов TikTok и других подобных приложений на рабочие телефоны чиновников из соображений безопасности.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице министр гражданской службы Франции Станислав Герини.

В качестве подтверждения своих слов министр привел скан коммюнике правительства. Отмечается, что исключения могут быть сделаны для чиновников, занимающихся связями с общественностью.

"Чтобы гарантировать кибербезопасность наших администраций и наших государственных служащих, правительство Франции решило запретить установку развлекательных приложений, таких как TikTok, на рабочие телефоны государственных чиновников", - говорится в публикации министра.