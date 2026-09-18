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    Фариз Джафаров: Создание тестовых площадок для энергетических стартапов имеет важное значение

    ИКТ
    • 18 сентября, 2026
    • 13:28
    Фариз Джафаров: Создание тестовых площадок для энергетических стартапов имеет важное значение

    В Азербайджане для стартапов в сфере энергетических технологий необходимо создать испытательные площадки и обеспечить доступ к данным.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на Baku ID 2026.

    По его словам, для укрепления инновационной экосистемы на государственном уровне разрабатываются соответствующая политика и регуляторные механизмы.

    "Уже приняты Стратегия по искусственному интеллекту, Стратегия развития цифровой экономики и другие документы. Политические направления и регуляторные механизмы формируются. Государство создает среду, в которой все участники могут работать, даже если оно не выступает напрямую инвестором или стартапом. Яркий пример - SABAH.HUB, где стартапы, вузы, лаборатории, частный сектор и госструктуры создают синергетический эффект", - сказал Джафаров.

    Он особо отметил, что стартапам в сфере энергетических технологий нужны площадки для проверки первых продуктов.

    "Энергетика - капиталоемкий сектор с критической инфраструктурой. Стартапу непросто протестировать свой продукт напрямую на платформе SOCAR или на перерабатывающем заводе. Нужны площадки для проверки первых продуктов. Иногда первый клиент ценнее первого гранта. Если энергетический стартап не проверил свой продукт на местных компаниях, ему будет сложно доказать успех на международном уровне", - отметил Джафаров.

    Фариз Джафаров Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) 4SIM Baku Investment Day
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