Фарид Османов: В Азербайджане укрепление экосистемы кибербезопасности определено как стратегическая цель

В Азербайджане укрепление экосистемы кибербезопасности и подготовка квалифицированных кадров определены как стратегическая цель.

В Азербайджане укрепление экосистемы кибербезопасности и подготовка квалифицированных кадров определены как стратегическая цель.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Фарид Османов на мероприятии "День выпускника" в Центре кибербезопасности Азербайджана.

По его словам, Азербайджанский центр кибербезопасности вносит вклад в устойчивое развитие отрасли, поддерживая развитие местных продуктов кибербезопасности: "Концепция цифрового развития нацелена на защиту персональных данных государства, бизнеса и граждан, повышение цифровой грамотности общества и подготовку профессиональных кадров в сфере ИКТ. Кроме того, в стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, а также в Стратегии информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы предусмотрены конкретные меры по наращиванию кадрового потенциала".

Османов добавил, что Центр кибербезопасности расширяет свою деятельность в этом направлении, готовя профессиональных специалистов, укрепляет взаимодействие внутри экосистемы, стимулирует активное вовлечение компаний и организаций в этот процесс.