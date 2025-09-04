Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 19:00
    Фарид Османов: ICPC в Баку открыл новые горизонты для будущих лидеров цифровой эпохи

    Мировой финал Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) в Баку стал источником вдохновения для молодых программистов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов на церемонии закрытия 49-го мирового финала ICPC, прошедшего в Баку.

    "Ваш талант, целеустремленность и настойчивость привели вас на эту сцену. Ваша преданность делу и интеллектуальные силы являются источником гордости не только для вас самих, но и для вашего университета, академического сообщества и, конечно, вашей страны. Ведь ICPC - это не только соревнование и результат, но и путь", - отметил Ф. Османов.

    По его словам, финал открыл новые горизонты для участников, подарил им ценные знания, дружбу и заложил основу будущих успехов.

    "Я знаю, что каждая команда сделала все возможное, чтобы решить как можно больше задач и добиться лучших результатов. Но самое важное здесь - это сотрудничество, дружба и те возможности, которые вы унесете с собой из Баку. Мировой финал, проведенный в Азербайджане, имеет особое значение и для нас. Он вдохновил молодых программистов, показал, как их университет сияет на мировой арене, и стал незабываемым событием в родном городе, в Азербайджане", - подчеркнул он.

    Ф. Османов также отметил, что в последние годы Азербайджан достиг значительных успехов в цифровом развитии, внедряя электронные сервисы, цифровые системы и инфраструктуру.

    "Но все эти достижения стали возможны благодаря человеческому капиталу. Не будем забывать: в основе технологий и инноваций всегда стоит человеческий талант. Именно такие соревнования, как ICPC, объединяют самых ярких молодых специалистов со всего мира", - заключил он.

    Лента новостей