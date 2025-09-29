Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Фарид Османов: Азербайджанские стартапы получат доступ к новым рынкам

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 13:46
    Фарид Османов: Азербайджанские стартапы получат доступ к новым рынкам

    Уставный капитал венчурного фонда White Hill Capital составляет $1 млн и на начальном этапе будет финансироваться АИЦР.

    Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Фарид Османов.

    "Капитал фонда на начальном этапе будет финансироваться АИЦР. На первоначальном этапе планируется вложение $1 миллиона, в этом направлении ведутся соответствующие переговоры", - пояснил он.

    Фарид Османов добавил, что фонд является одним из крупнейших венчурных в Центральной Азии. Благодаря фонду упростится доступ азербайджанской стартап-экосистемы к финансовым ресурсам, расширятся возможности выхода отечественных стартапов как на внутренний рынок, так и в страны Центральной Азии и СНГ.

    Отметим, что в рамках инновационного саммита INMerge 2025 АИЦР и венчурный фонд White Hill Capital подписали учредительный договор с целью создания новой венчурной финансовой компании в Азербайджане.

    АИЦР INMerge2025 Фарид Османов стартапы
    Fərid Osmanov: "Azərbaycan startaplarının Mərkəzi Asiya və MDB ölkələrinə çıxışı genişlənəcək"
    Farid Osmanov: Azerbaijani startups to tap Central Asia and CIS markets

    Последние новости

    14:41

    BakuBus обеспечил работой 675 человек в Гяндже

    Инфраструктура
    14:33

    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов

    Искусство
    14:33
    Фото

    Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    14:25

    Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    14:22

    В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнований

    Спорт
    14:15

    Али Асадов прибыл в Минск

    Внешняя политика
    14:15
    Фото

    Делегация Узбекистана побывала в парке Победы

    Внешняя политика
    14:14

    Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в Карабахе

    Kультурная политика
    14:08

    White Hill Capital будет финансировать стартапы двух категорий в Азербайджане

    ИКТ
    Лента новостей