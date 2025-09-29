Фарид Османов: Азербайджанские стартапы получат доступ к новым рынкам

Уставный капитал венчурного фонда White Hill Capital составляет $1 млн и на начальном этапе будет финансироваться АИЦР.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил председатель Агентства инноваций и цифрового развития (АИЦР) Фарид Османов.

"Капитал фонда на начальном этапе будет финансироваться АИЦР. На первоначальном этапе планируется вложение $1 миллиона, в этом направлении ведутся соответствующие переговоры", - пояснил он.

Фарид Османов добавил, что фонд является одним из крупнейших венчурных в Центральной Азии. Благодаря фонду упростится доступ азербайджанской стартап-экосистемы к финансовым ресурсам, расширятся возможности выхода отечественных стартапов как на внутренний рынок, так и в страны Центральной Азии и СНГ.

Отметим, что в рамках инновационного саммита INMerge 2025 АИЦР и венчурный фонд White Hill Capital подписали учредительный договор с целью создания новой венчурной финансовой компании в Азербайджане.