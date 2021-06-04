Falcon 9 стартовала во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , НАСА ведет прямую трансляцию.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был дан в 13:29 по времени восточного побережья США (21:29 бакинское время).

Ракета выводит на орбиту грузовой корабль Dragon, который везет на МКС 3,3 тонны груза. Стыковка корабля с МКС намечена на утро субботы.

Ракета-носитель и космический корабль принадлежат частной компании SpaceX, которая выполняет доставку грузов и экипажей на МКС по контракту с НАСА.