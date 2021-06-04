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Falcon 9 стартовала во Флориде

Falcon 9 стартовала во Флориде Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС).
ИКТ
4 июня 2021 г. 03:40
Falcon 9 стартовала во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, НАСА ведет прямую трансляцию.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был дан в 13:29 по времени восточного побережья США (21:29 бакинское время).

Ракета выводит на орбиту грузовой корабль Dragon, который везет на МКС 3,3 тонны груза. Стыковка корабля с МКС намечена на утро субботы.

Ракета-носитель и космический корабль принадлежат частной компании SpaceX, которая выполняет доставку грузов и экипажей на МКС по контракту с НАСА.

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