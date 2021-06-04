Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС).
Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) был дан в 13:29 по времени восточного побережья США (21:29 бакинское время).
Ракета выводит на орбиту грузовой корабль Dragon, который везет на МКС 3,3 тонны груза. Стыковка корабля с МКС намечена на утро субботы.
Ракета-носитель и космический корабль принадлежат частной компании SpaceX, которая выполняет доставку грузов и экипажей на МКС по контракту с НАСА.
Liftoff!— SpaceX (@SpaceX)
pic.twitter.com/hFhQBHhalx June 3, 2021