Facebook запустила собственную платежную систему

Facebook объявила о запуске собственной платёжной системы Facebook Pay, с помощью которой можно будет совершать платежи на принадлежащих ей сервисах.

Как передает Report, об этом сообщила компания на своем сайте.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи через Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, на текущей неделе Facebook Pay можно будет использовать в США в Facebook и Messenger. С помощью этой платёжной системы, например, можно будет осуществлять сбор средств и приобретение билетов на мероприятия, а также личные переводы и покупки у некоторых продавцов Facebook Marketplace.