Facebook запустил в Instagram конкурента TikTok

Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения

Компания Facebook сообщила в среду, что запустила на платформе Instagram сервис коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сервис получил название Instagram Reels и рекламируется как "новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео". Размещая видео в публичном аккаунте, можно "выйти на аудиторию на глобальной сцене", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.