Facebook ужесточит правила политической рекламы для стран, где пройдут выборы

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Facebook ужесточает правила политической рекламы на своей платформе в странах, в которых в 2019 году состоятся важные выборы.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, это коснется таких стран, как Индия, Нигерия, Украина, а также страны ЕС.

В публикации отмечено, что на такие меры компания идет с целью противодействия вмешательству в выборный процесс. По словам директора компании по глобальной политике и охвату Кэти Харбат, в Нигерии, начиная с 16 января, размещать в социальной сети рекламу, связанную с выборами лидера государства, которые состоятся 16 февраля, смогут только рекламодатели, базирующиеся в стране. Подобная практика начнет действовать в феврале и в Украине, граждане которой будут избирать президента 31 марта.

Что касается Индии, рекламу, связанную с запланированными на весну парламентскими выборами в республике, Facebook начнет помещать в специальную онлайн-библиотеку.

Ужесточение правил политической рекламы ожидает и ЕС в преддверии майских выборов в Европарламент.