Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19

Компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе.

Компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

Как отмечает телеканал, со страницы Трампа было удалено видео с фрагментом его интервью телеканалу Fox News, во время которого президент США заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".

"В этом видео содержатся ложные заявления, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики касательно содержащей вред дезинформации о COVID", - приводит телеканал слова представителя Facebook.

Телеканал подчеркивает, что это первый раз, когда Facebook удаляет пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19.

Напомним, что ранее Facebook заявлял, что будет бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и обещал удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.