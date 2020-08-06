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Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19

Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19 Компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе.
ИКТ
6 августа 2020 г. 03:42
Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19

Компания Facebook удалила видео с аккаунта президента США Дональда Трампа, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

Как отмечает телеканал, со страницы Трампа было удалено видео с фрагментом его интервью телеканалу Fox News, во время которого президент США заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".

"В этом видео содержатся ложные заявления, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики касательно содержащей вред дезинформации о COVID", - приводит телеканал слова представителя Facebook.

Телеканал подчеркивает, что это первый раз, когда Facebook удаляет пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19.

Напомним, что ранее Facebook заявлял, что будет бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и обещал удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.

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Версия на азербайджанском языке “Facebook” Trampın paylaşdığı videonu silib

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