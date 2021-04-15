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Facebook тестирует сервис быстрых видеосвиданий

Facebook тестирует сервис быстрых видеосвиданий Sparked станет вторым сервисом для знакомств от Facebook
ИКТ
15 апреля 2021 г. 10:17
Facebook тестирует сервис быстрых видеосвиданий

Экспериментальная команда NPE Team, входящая в структуру Facebook, запустила бета-тестирование Sparked – сервиса "быстрых свиданий по видео с добрыми людьми".

Как передает Report, на это обратило внимание издание The Verge, ссылаясь на сайт веб-приложения.

Facebook подтвердила изданию работу над сервисом, назвав его "ранним экспериментом".

Для того чтобы зарегистрироваться в веб-приложении, необходимо войти через Facebook и заполнить информацию о себе. При создании профиля, пользователь должен ответить на вопрос о том, что делает его добрым участником свиданий. Команда Sparked проверяет ответы вручную.

После регистрации Sparked предложит пользователю присоединиться к онлайн-мероприятию, где сможет начать общение по видеосвязи с участниками.

Каждое свидание длится 4 минуты. Если оно пройдет успешно, пользователи смогут встретиться на втором, 10-минутном свидании.

По его окончании Sparked предложит обменяться контактами в Instagram, iMessage или оставаться на связи по электронной почте. На какое количество свиданий может "сходить" каждый пользователь, пока непонятно.

Sparked станет вторым сервисом для знакомств от Facebook. В 2019 году компания запустила Facebook Dating – функцию внутри сети. Она работает по принципу большинства аналогичных приложений – пользователи просматривают профили друг друга и ставят лайки. Получив реакцию в ответ, могут начинать общение.

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Версия на английском языке Facebook testing video speed-dating app

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