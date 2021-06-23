О нас
Report Georgia
Аудио новости

Facebook создал конкурента приложению Clubhouse

Facebook создал конкурента приложению Clubhouse Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который должен стать конкурентом приложения Clubhouse.
ИКТ
23 июня 2021 г. 13:57
Facebook создал конкурента приложению Clubhouse

Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который должен стать конкурентом приложения Clubhouse.

Как передает Report со ссылкой на The Verge, на данный момент приложением можно воспользоваться только в США.

Сначала возможность создавать комнаты появилась у публичных лиц с помощью приложения Facebook для iOS. В то же время, присоединиться к разговору возможно и с Android.

При этом, максимальное количество человек в комнате не установлено, в отличие от Clubhouse, однако одновременно разговаривать могут до 50 человек.

Также из дополнительных возможностей Facebook добавил транскрибирования видео - эта опция есть в аудиокомнатах от Twitter, однако не в Clubhouse. Кроме того, приложение будет извещать пользователя, когда кто-то из их друзей присоединяется к комнате.

Комнаты будут как публичные, когда любой может присоединиться, так и частные, доступны только для членов группы.

Кроме аудиокомнат Facebook планирует запуск подкастов, которые пользователи смогут слушать через встроенный мини-плеер. Автоматическое транскрибирование также добавят к подкастам, но несколько позже, в конце лета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
23 июня 2021 г. 13:31
Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки
Google установил на Android-смартфоны неудаляемое приложение для слежки
23 июня 2021 г. 11:11
SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводной интернет по всему миру
SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводной интернет по всему миру
22 июня 2021 г. 17:24
На смартфонах Android возникли проблемы с приложением Google
На смартфонах Android возникли проблемы с приложением Google
22 июня 2021 г. 11:29
Назван объем ущерба в Китае от интернет-мошенников в 2020 году
Назван объем ущерба в Китае от интернет-мошенников в 2020 году
22 июня 2021 г. 10:06
Минсвязи: Возникли проблемы со входом в платформы WhatsApp и Instagram
Минсвязи: Возникли проблемы со входом в платформы WhatsApp и Instagram
19 июня 2021 г. 16:09
В WhatsApp на Android обновится дизайн
В WhatsApp на Android обновится дизайн
17 июня 2021 г. 15:37
Китай запустил корабль с тремя космонавтами к орбитальной станции
Китай запустил корабль с тремя космонавтами к орбитальной станции
17 июня 2021 г. 07:34
Азербайджан опустился в рейтинге стран по скорости интернета
Азербайджан опустился в рейтинге стран по скорости интернета
16 июня 2021 г. 13:10
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
16 июня 2021 г. 03:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi