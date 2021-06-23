Facebook создал конкурента приложению Clubhouse

Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который должен стать конкурентом приложения Clubhouse.

Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который должен стать конкурентом приложения Clubhouse.

Как передает Report со ссылкой на The Verge, на данный момент приложением можно воспользоваться только в США.

Сначала возможность создавать комнаты появилась у публичных лиц с помощью приложения Facebook для iOS. В то же время, присоединиться к разговору возможно и с Android.

При этом, максимальное количество человек в комнате не установлено, в отличие от Clubhouse, однако одновременно разговаривать могут до 50 человек.

Также из дополнительных возможностей Facebook добавил транскрибирования видео - эта опция есть в аудиокомнатах от Twitter, однако не в Clubhouse. Кроме того, приложение будет извещать пользователя, когда кто-то из их друзей присоединяется к комнате.

Комнаты будут как публичные, когда любой может присоединиться, так и частные, доступны только для членов группы.

Кроме аудиокомнат Facebook планирует запуск подкастов, которые пользователи смогут слушать через встроенный мини-плеер. Автоматическое транскрибирование также добавят к подкастам, но несколько позже, в конце лета.