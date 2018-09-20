Евросоюз выдвинул ультиматум перед Facebook

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Европейском союзе (ЕС) выдвинули ультиматум социальной сети Facebook и заявили, что компания должна изменить правила обработки персональных данных по новому европейскому регламенту до конца 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом в Twitter заявила Еврокомиссар Вера Юрова.

"Если в ЕС не увидят прогресса, то будут вынуждены ввести санкции в отношении Facebook. Не многие знают, что Facebook предоставлял данные третьим лицам или что, например, он обладает полными авторскими правами на любую картинку или контент, который вы на нем размещаете", - отметила В.Юрова.