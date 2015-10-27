Европарламент принял закон об отмене роуминга внутри ЕС

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Европейский парламент принял новый закон об отмене дополнительной платы за использование мобильных телефонов во время поездок в другие страны Евросоюза, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Согласно документу, плата за роуминг внутри ЕС блокируется с апреля следующего года и будет полностью отменена в июне 2017 года.

Стоимость отправки текстовых сообщений, звонков и выхода в интернет с мобильных устройств будет стоить для абонента одинаково как в стране проживания, так и в любой другой стране ЕС.

Некоторые специалисты опасаются, что новый закон может побудить сотовых операторов ЕС повысить цены на связь, чтобы компенсировать отмену роуминга, однако другие отмечают, что в законе предусмотрены определенные гарантии для предотвращения этой ситуации.

Вице-президент Еврокомисии Андрус Ансип назвал принятый закон "хорошей сделкой", которая принесет европейцам "ощутимые выгоды".