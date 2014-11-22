Европарламент озабочен коммерческими сервисами поисковика Google

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Европейский парламент готовится призвать антимонопольного регулятора – Европейскую комиссию – к разделению интернет-поиска и коммерческих сервисов, передает Reuters со ссылкой на соответствующий документ, призванный сдержать доминирование корпорации Google в интернет-индустрии.

Европейские депутаты ищут возможности по ограничению доминирования американских компаний на рынке интернета. Призывы к разделению поисковых и других интернет-услуг являются серьезной угрозой для бизнеса Google.

В настоящее время Google предположительно контролирует 90% поискового интернет-рынка Европы.

Еврокомиссии предлагается рассмотреть предложения по разукрупнению поисковых сервисов с целью выравнивания конкурентного поля.

Европарламент не имеет полномочий по разделению данного бизнеса, однако он собирается увеличить давление с этой целью на Еврокомиссию.

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, новый еврокомиссар по конкурентной политике Маргрете Вестагер пообещала ознакомиться с репрезентативной выборкой мнений разных сторон по данному вопросу, отмечает Report со ссылкой на РБК.