Эстонский эксперт: Для киберугроз необходимы адекватные правовые меры реагирования

На фоне роста киберугроз, в том числе в отношении объектов критической инфраструктуры, государства должны не только вырабатывать эффективные стратегии реагирования, но и подбирать соответствующие правовые меры для смягчения рисков.

Как сообщает Report, об этом заявила главный специалист по кибербезопасности Эстонского фонда Академии электронного управления Эльза Неэме на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

По словам Э. Ним, картину угроз можно условно разделить на две группы - касающиеся отдельных граждан и направленные против критической инфраструктуры.

"Поверх этого возникает еще один важный аспект: с точки зрения государства, как следует реагировать на различные риски, как расставлять приоритеты и по какой методологии их классифицировать? В связи с этим необходимо подбирать соответствующие правовые меры для противодействия рискам и их смягчения. Однако здесь кроется и отдельный риск - риск правильного понимания или, напротив, непонимания картины угроз, а значит и выбора адекватных инструментов для реагирования", - отметила эксперт.