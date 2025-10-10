Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Эстонский эксперт: Для киберугроз необходимы адекватные правовые меры реагирования

    ИКТ
    • 10 октября, 2025
    • 16:13
    Эстонский эксперт: Для киберугроз необходимы адекватные правовые меры реагирования

    На фоне роста киберугроз, в том числе в отношении объектов критической инфраструктуры, государства должны не только вырабатывать эффективные стратегии реагирования, но и подбирать соответствующие правовые меры для смягчения рисков.

    Как сообщает Report, об этом заявила главный специалист по кибербезопасности Эстонского фонда Академии электронного управления Эльза Неэме на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

    По словам Э. Ним, картину угроз можно условно разделить на две группы - касающиеся отдельных граждан и направленные против критической инфраструктуры.

    "Поверх этого возникает еще один важный аспект: с точки зрения государства, как следует реагировать на различные риски, как расставлять приоритеты и по какой методологии их классифицировать? В связи с этим необходимо подбирать соответствующие правовые меры для противодействия рискам и их смягчения. Однако здесь кроется и отдельный риск - риск правильного понимания или, напротив, непонимания картины угроз, а значит и выбора адекватных инструментов для реагирования", - отметила эксперт.

    CIDC-2025 Эстонский фонд Академии электронного управления Эльза Ним Азербайджан кибербезопасность
    Estonian expert: Cyber ​​threats require adequate legal responses

    Последние новости

    16:28

    ЕС намерен ужесточить визовый режим для третьих стран

    Другие страны
    16:25

    В Турции подтвердили готовность принять участие в любом задании по обеспечению мира в Газе

    В регионе
    16:16

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октября

    Милли Меджлис
    16:13

    Эстонский эксперт: Для киберугроз необходимы адекватные правовые меры реагирования

    ИКТ
    16:12
    Фото
    Видео

    Народная артистка Амина Юсифгызы похоронена — ОБНОВЛЕНО-2

    Культура
    16:08
    Видео

    На Филиппинах объявили угрозу цунами из-за повторного землетрясения - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    15:56

    Давуд Рустамов: Масштабы преступлений с применением ИИ стремительно увеличиваются

    Внутренняя политика
    15:52

    ММ утвердил в первом чтении обязательную паспортизацию энергоэффективности зданий

    Милли Меджлис
    15:47

    В Баку обезврежен мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции при задержании

    Происшествия
    Лента новостей