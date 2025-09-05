Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    ИКТ
    • 05 сентября, 2025
    • 10:50
    Эстония поддержит развитие кибердипломатии в Азербайджане

    Эстонский Фонд Академии электронного управления (eGA) намерен изучить и поддержать развитие кибердипломатии в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявила главный специалист по кибербезопасности eGA Эльза Ним (Elsa Neeme) на VI саммите руководителей ИТ-служб госучреждений в Баку.

    По ее словам, сотрудничество с азербайджанскими структурами открывает широкие перспективы для укрепления международного взаимодействия в сфере кибербезопасности и формирования современных механизмов защиты критической инфраструктуры.

    "Мы планируем активно участвовать в развитии кибердипломатии, которая в настоящее время координируется AZ-CERT совместно с Румынией и Центром кибердипломатии Азербайджана. Это масштабное направление работы охватывает участие в обучающих программах по оценке рисков, управлению инцидентами, внедрению рамок кибербезопасности, развитию практических процедур национальных и отраслевых CERT, а также укреплению их потенциала. Для нас важно также вносить вклад в продвижение общесоциального подхода, включая защиту персональных данных", - подчеркнула она.

    По словам Э. Ним, главные цели eGA включают укрепление систем управления в странах "Восточного партнерства", разработку эффективных рамок защиты критической инфраструктуры, а также повышение операционной устойчивости и возможностей национальных структур.

    Она отметила, что организация намерена активно участвовать в мероприятиях в Азербайджане, в том числе в крупных форумах CISO. "Мы гордимся тем, что уже в октябре вернемся в Баку для участия в Critical Infrastructure Defense Challenge 2025 и учениях по моделированию кибервойны. Кроме того, большое внимание уделяется поддержке уязвимых групп, в частности женщин в сфере кибербезопасности. В связи с этим я рада объявить о еще одном важном событии - 11 октября пройдет конференция Women in Cyber Conference, которая станет логическим продолжением конкурса по защите критической инфраструктуры", - добавила представитель eGA.

    Лента новостей