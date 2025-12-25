Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Выпускнику из Италии вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС Азербайджана

    Армия
    • 25 декабря, 2025
    • 18:23
    Выпускнику из Италии вручен Морской кортик от имени командующего ВМС Азербайджана

    Выпускнику Военно-морской академии Италии был вручен "Морской кортик" от имени командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Отмечается, что в соответствии с "Протоколом о намерениях по сотрудничеству в области подготовки и обучения личного состава Военно-морских сил", подписанным между министрами обороны Азербайджана и Италии, отличившимся выпускникам специализированных военно-учебных заведений обеих стран преподносятся памятные подарки от имени командования ВМС.

    В связи с этим представитель аппарата Военного атташе Азербайджана в Италии вручил лейтенанту Гульельмо Де Симоне, с отличием окончившему Военно-морскую академию Ливорно, "Морской кортик" вместе с сертификатом, подписанным от имени командующего ВМС Азербайджана.

    Согласно положениям Протокола о намерениях, военный атташе Италии в Азербайджане вручает "Кортик чести" вместе с сертификатом, подписанным начальником Генерального штаба ВМС Италии, одному из офицеров, окончившему с отличием факультет ВМС Военного института имени Гейдара Алиева, действующего в подчинении Национального университета обороны.

