Estoniya Azərbaycanda kiberdiplomatiyanın inkişafını dəstəkləyəcək
- 05 sentyabr, 2025
- 11:12
Estoniya Elektron İdarəetmə Akademiyası Fondu ("eGA") Azərbaycanda kiberdiplomatiyanın inkişafını öyrənmək və dəstəkləmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "eGA"nın kibertəhlükəsizlik üzrə baş mütəxəssisi Elza Nim (Elsa Neeme) Bakıda keçirilən Dövlət Qurumlarının İT rəhbərlərinin VI Zirvə Toplantısında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan qurumları ilə əməkdaşlıq kibertəhlükəsizlik sahəsində beynəlxalq qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi və kritik infrastrukturun müdafiəsi üçün müasir mexanizmlərin formalaşdırılması üçün geniş perspektivlər açır.
"Biz hazırda AZ-CERT tərəfindən Rumıniya və Azərbaycan Kiberdiplomatiya Mərkəzi ilə birgə əlaqələndirilən kiberdiplomatiyanın inkişafında fəal iştirak etməyi planlaşdırırıq. Bu geniş iş istiqaməti risklərin qiymətləndirilməsi, insidentlərin idarə edilməsi, kibertəhlükəsizlik çərçivələrinin tətbiqi, milli və sahə CERT-lərinin praktiki prosedurlarının inkişafı, həmçinin onların potensialının gücləndirilməsi üzrə təlim proqramlarında iştirakı əhatə edir. Bizim üçün şəxsi məlumatların qorunması da daxil olmaqla, ümumi sosial yanaşmanın təşviqinə töhfə vermək də vacibdir", - o vurğulayıb.
E.Nimin sözlərinə görə, "eGA"nın əsas məqsədləri "Şərq tərəfdaşlığı" ölkələrində idarəetmə sistemlərinin gücləndirilməsi, kritik infrastrukturun qorunması üçün səmərəli çərçivələrin hazırlanması, həmçinin milli strukturların əməliyyat dayanıqlılığının və imkanlarının artırılmasını əhatə edir.
O qeyd edib ki, təşkilat Azərbaycanda, o cümlədən böyük CISO forumlarında tədbirlərdə fəal iştirak etmək niyyətindədir: "Biz oktyabr ayında "Critical Infrastructure Defense Challenge 2025" və kibermüharibə modelləşdirmə təlimlərində iştirak etmək üçün Bakıya qayıdacağımızdan qürur duyuruq. Bundan əlavə, həssas qruplara, xüsusilə kibertəhlükəsizlik sahəsində qadınlara dəstəyə böyük diqqət yetirilir. Bununla əlaqədar, daha bir mühüm hadisəni - oktyabrın 11-də keçiriləcək və kritik infrastrukturun müdafiəsi üzrə müsabiqənin məntiqi davamı olacaq "Women in Cyber Conference" konfransını elan etməkdən məmnunam".