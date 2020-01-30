​Еще два российских телеканала будут транслироваться через Azerspace-1

Azercosmos принял участие в выставке-форуме CSTB 2020, проходящем в Москве 28-30 января.

Как сообщает Report со ссылкой на Azercosmos, CSTB проводится более 20 лет, на ней предлагают услуги ведущие компании в сфере телевизионного вещания, цифрового медиа и спутниковой связи из России и стран СНГ.

В рамках выставки было подписан договор о сотрудничестве между Azercosmos и каналами "Ювелирочка" компании ВЕС-Медиа (Россия) и "ТНВ Планета" телерадиокомпании "Новый Век" (Татарстан, Россия).

По договору, с февраля вышеуказанные каналы будут транслироваться через Azerspace-1, благодаря чему количество русскоязычных каналов, транслируемых через спутник, увеличится.