ЕС планирует отменить тарифы роуминга со странами Восточного партнерства

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Европейский союз планирует отменить тарифы роуминга со странами Восточного партнерства. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава отдела сервиса внешних действий Европы в Евросоюзе Борис Ярошевич.

"Если вы путешествуете по странам инициативы Восточного партнерства, или из этих стран в Европе, тогда налог роуминга очень дорогой. Налог роуминга отменен в Европе, и сейчас мы хотим сделать то же самое с шестью странами-партнерами", — сказал он.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, реализуется с 2009 года.

По словам Ярошевича, операторы установят низкие и приемлемые для всех тарифы, а весь процесс будет завершен к 2020 году: "Мы сделали это для Европы, и теперь уже упразднение тарифа роуминга должно выйти за пределы Евросоюза. Об этой инициативе будет сделана запись в брюссельской декларации, и для завершения работы понадобится несколько лет".

Напомним, Европарламент в апреле утвердил регуляцию, которая позволяет клиенту во время поездки в страны-члены ЕС пользоваться местными тарифами для телефонной связи и мобильного интернета.