Эльнур Алиев: Законопроект "Об инновационной деятельности" уже представлен правительству

Согласование законопроекта "Об инновационной деятельности" с государственными органами завершено, проект уже представлен правительству.

Согласование законопроекта "Об инновационной деятельности" с государственными органами завершено, проект уже представлен правительству.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев в ходе выступления на панели "Синергия, превращающая знания в ценность", организованной в рамках Форума развития образования.

Замминистра также отметил о завершении согласования стратегии цифровой экономики с государственными структурами, подчеркнув, что окончательный вариант стратегии будет представлен правительству в ближайшее время.

Говоря о растущем интересе к техническим и инженерным специальностям, Алиев подчеркнул, что каждый год наблюдается динамичный рост в этих областях. Он также добавил, что в освобожденных от оккупации районах уже определены сектора экономики, которые будут поддерживаться государством, и для этого разработаны соответствующие государственные программы.

"В связи с этим возникает необходимость углубления методологии обучения в высших учебных заведениях по этим направлениям", - сказал он.