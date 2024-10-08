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Эльнур Алиев: Законопроект "Об инновационной деятельности" уже представлен правительству 

Эльнур Алиев: Законопроект "Об инновационной деятельности" уже представлен правительству  Согласование законопроекта "Об инновационной деятельности" с государственными органами завершено, проект уже представлен правительству.
ИКТ
8 октября 2024 г. 12:36
Эльнур Алиев: Законопроект Об инновационной деятельности уже представлен правительству 

Согласование законопроекта "Об инновационной деятельности" с государственными органами завершено, проект уже представлен правительству.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев в ходе выступления на панели "Синергия, превращающая знания в ценность", организованной в рамках Форума развития образования.

Замминистра также отметил о завершении согласования стратегии цифровой экономики с государственными структурами, подчеркнув, что окончательный вариант стратегии будет представлен правительству в ближайшее время.

Говоря о растущем интересе к техническим и инженерным специальностям, Алиев подчеркнул, что каждый год наблюдается динамичный рост в этих областях. Он также добавил, что в освобожденных от оккупации районах уже определены сектора экономики, которые будут поддерживаться государством, и для этого разработаны соответствующие государственные программы.

"В связи с этим возникает необходимость углубления методологии обучения в высших учебных заведениях по этим направлениям", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: “İnnovasiya fəaliyyəti haqqında” qanun layihəsi artıq hökumətə təqdim olunub”

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