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Эльнур Алиев: Азербайджан намерен создать добавленную стоимость в секторе ИИ на 40 млрд долларов к 2040 году

Эльнур Алиев: Азербайджан намерен создать добавленную стоимость в секторе ИИ на 40 млрд долларов к 2040 году Инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) имеют стратегическое значение для Азербайджана.
ИКТ
6 декабря 2024 г. 16:29
Эльнур Алиев: Азербайджан намерен создать добавленную стоимость в секторе ИИ на 40 млрд долларов к 2040 году

Инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) имеют стратегическое значение для Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на VIII Стамбульском экономическом саммите в Турции.

Он отметил, что на сегодняшний день Азербайджан поддерживает 600 компаний в секторе ИИ: "К 2040 году мы планируем создать добавленную стоимость на сумму 40 млрд долларов США в секторе ИИ. Это означает 2,5 млрд долларов США в год".

Алиев подчеркнул, что ИИ повысит производительность, указав на необходимость расширения сотрудничества в области ИИ.

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Версия на английском языке Azerbaijan aims for $40 billion in added value in AI by 2040
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 2040-cı ilədək süni intellektdə 40 milyard dollarlıq əlavə dəyər yaradacaq

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