Эльнур Алиев: Азербайджан намерен создать добавленную стоимость в секторе ИИ на 40 млрд долларов к 2040 году

Инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) имеют стратегическое значение для Азербайджана.

Инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) имеют стратегическое значение для Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на VIII Стамбульском экономическом саммите в Турции.

Он отметил, что на сегодняшний день Азербайджан поддерживает 600 компаний в секторе ИИ: "К 2040 году мы планируем создать добавленную стоимость на сумму 40 млрд долларов США в секторе ИИ. Это означает 2,5 млрд долларов США в год".

Алиев подчеркнул, что ИИ повысит производительность, указав на необходимость расширения сотрудничества в области ИИ.