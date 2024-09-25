Эльмир Велизаде: Наличие доступа к интернету у 70% населения говорит о важности кибердипломатии

Наличие доступа к интернету у 70% населения мира свидетельствует о роли кибердипломатии в современную эпоху.

Наличие доступа к интернету у 70% населения мира свидетельствует об исключительной кибердипломатии в современную эпоху.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором по работе с цифровыми медиа отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Азербайджана Эльмир Велизаде на Международной конференции по кибердипломатии в Баку.

"Первым условием для партнерства и сотрудничества в этом направлении является доверие. Доверительные отношения между заинтересованными сторонами имеют важное значение для обсуждения вопросов в поляризующемся мире", - сказал он.