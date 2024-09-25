О нас

Эльмир Велизаде: Наличие доступа к интернету у 70% населения говорит о важности кибердипломатии

Эльмир Велизаде: Наличие доступа к интернету у 70% населения говорит о важности кибердипломатии Наличие доступа к интернету у 70% населения мира свидетельствует о роли кибердипломатии в современную эпоху.
ИКТ
25 сентября 2024 г. 11:25
Эльмир Велизаде: Наличие доступа к интернету у 70% населения говорит о важности кибердипломатии

Наличие доступа к интернету у 70% населения мира свидетельствует об исключительной кибердипломатии в современную эпоху.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором по работе с цифровыми медиа отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Азербайджана Эльмир Велизаде на Международной конференции по кибердипломатии в Баку.

"Первым условием для партнерства и сотрудничества в этом направлении является доверие. Доверительные отношения между заинтересованными сторонами имеют важное значение для обсуждения вопросов в поляризующемся мире", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Elmir Valizada: Internet access for 70% of population indicates the importance of cyber diplomacy
Версия на азербайджанском языке Elmir Vəlizadə: “Kiberdiplomatiyadakı təcrübə beynəlxalq hüquqi çərçivəyə çevrilməlidir”

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi