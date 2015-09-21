​Электронный магазин AppStore подвергся массированной кибератаке

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Электронный магазин приложений корпорации Apple - AppStore подвергся масштабной кибератаке со стороны неизвестных хакеров, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным представителей американской компании, злоумышленникам удалось внедрить некий замаскированный вредоносный код в сотни официальных приложений магазина.

"Мы удалили те приложения из AppStore, которые были созданы с помощью этого нелицензионного программного обеспечения", - заявил представитель Apple.

По данным компании Palo Alto Networks, занимающейся разработкой систем кибербезопасности, до этого в AppStore было выявлено всего лишь пять зараженных вирусами приложений, однако нынешний случай является самой крупной из всех зафиксированных ранее угроз безопасности данного магазина приложений.