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    ​Электронный магазин AppStore подвергся массированной кибератаке

    Представитель: Мы удалили те приложения из AppStore, которые были созданы с помощью этого нелицензионного программного обеспечения

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Электронный магазин приложений корпорации Apple - AppStore подвергся масштабной кибератаке со стороны неизвестных хакеров, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным представителей американской компании, злоумышленникам удалось внедрить некий замаскированный вредоносный код в сотни официальных приложений магазина.

    "Мы удалили те приложения из AppStore, которые были созданы с помощью этого нелицензионного программного обеспечения", - заявил представитель Apple.

    По данным компании Palo Alto Networks, занимающейся разработкой систем кибербезопасности, до этого в AppStore было выявлено всего лишь пять зараженных вирусами приложений, однако нынешний случай является самой крупной из всех зафиксированных ранее угроз безопасности данного магазина приложений.

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