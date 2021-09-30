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Экспортные доходы "Азеркосмоса" в августе снизились

Экспортные доходы "Азеркосмоса" в августе снизились В январе-августе этого года ОАО “Азеркосмос” экспортировало спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 31 страну на сумму 30,8 млн долларов США.
ИКТ
30 сентября 2021 г. 12:24
Экспортные доходы Азеркосмоса в августе снизились

В январе-августе этого года ОАО “Азеркосмос” экспортировало спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги в 31 страну на сумму 30,8 млн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 1 страну и 0,4 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспортные доходы "Азеркосмоса" составили 91% от его общих доходов, что на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее.

А в августе 2021 года “Азеркосмос” экспортировал услуги в 22 страны на сумму 2,2 миллиона долларов, что на 3 страны и 0,1 миллиона долларов меньше, чем годом ранее.

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