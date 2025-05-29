Экспортные доходы "Азеркосмос" за 4 месяца сократились почти на 13%

11:19

Доходы Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") в январе-апреле 2025 года от оказания экспортных спутниковых телекоммуникационных услуг составили $5,6 млн, что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском выпуске "Обзор экспорта", опубликованного на сайте Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 4 месяца услугами "Азеркосмос" воспользовались около 100 компаний из 40 стран. Число стран, которые пользовались этими услугами, сократилось по сравнению с показателем января-апреля прошлого года. Основными направлениями экспорта стали Великобритания, Люксембург, Нигерия, Египет и Турция.

За отчетный период доля экспортных доходов "Азеркосмос" в общем объеме его доходов снизилась с 78% до 65%.

В апреле "Азеркосмос" экспортировал спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $1,6 млн, что на 5,9% меньше, чем годом ранее.