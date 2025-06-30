Экспортные доходы "Азеркосмос" сократились более чем на 11%

В январе-мае этого года Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $7 млн, что примерно на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-мае этого года Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") экспортировало спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $7 млн, что примерно на 11,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 5 месяцев спутниковые телекоммуникационные услуги импортировали около 100 компаний из 40 стран. По сравнению с годом ранее число стран уменьшилось на 7. Основными направлениями экспорта были Великобритания ($1,9 млн), Люксембург ($1,5 млн), Нигерия ($345,6 тыс.), Турция ($300,6 тыс.) и Египет ($298,2 тыс).

За отчетный период доля экспортных доходов "Азеркосмос" в его общих доходах снизилась с 78% до 65%.

Только в мае "Азеркосмос" экспортировал спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму $1,4 млн, что на 6,7% меньше в годовом сравнении.