Экспортные доходы "Азеркосмос" снизились на 3%

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") экспортировало в январе-ноябре 2025 года спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму $16,4 млн, что на 3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 11 месяцев спутниковые телекоммуникационные услуги испортировали около 100 компаний из 41 страны.

Экспортные доходы "Азеркосмос" составили до 66% от его общих доходов.

В пятерку основных направлений экспорта за 11 месяцев вошли Великобритания ($4,2 млн), Люксембург ($3,2 млн), Швеция ($1,1 млн), Турция ($772 тыс.) и Нигерия ($760 тыс.).

В прошлом месяце "Азеркосмос" экспортировал услуги в 35 стран на общую сумму $1,5 млн, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.