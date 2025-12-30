Экспортные доходы "Азеркосмос" снизились на 3%

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") экспортировало в январе-ноябре 2025 года спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму $16,4 млн, что на 3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    За 11 месяцев спутниковые телекоммуникационные услуги испортировали около 100 компаний из 41 страны.

    Экспортные доходы "Азеркосмос" составили до 66% от его общих доходов.

    В пятерку основных направлений экспорта за 11 месяцев вошли Великобритания ($4,2 млн), Люксембург ($3,2 млн), Швеция ($1,1 млн), Турция ($772 тыс.) и Нигерия ($760 тыс.).

    В прошлом месяце "Азеркосмос" экспортировал услуги в 35 стран на общую сумму $1,5 млн, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

