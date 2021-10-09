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Эксперты рекомендуют не переходить на Windows 11

Эксперты рекомендуют не переходить на Windows 11 Эксперты аналитической компании Gartner советуют пользователям не спешить с установкой Windows 11.
ИКТ
9 октября 2021 г. 18:26
Эксперты рекомендуют не переходить на Windows 11

Эксперты аналитической компании Gartner советуют пользователям не спешить с установкой Windows 11.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", вице-президент Gartner по исследованиям Стивен Клейнханс назвал новую операционную систему "запоздалым обновлением". Хотя эксперт оценил обновленный Microsoft Store, поддержку приложений Android и отказ от использования браузера Internet Explorer, по его мнению, все эти возможности могли быть выпущены как еще одно обновление для Windows 10.

Клейнханс посоветовал пользователям не спешить с переходом Windows 11, поскольку все еще непонятно, будет ли новая операционная система поддерживать устаревшее оборудование. По его словам, нет никакой гарантии, что после перехода на обновленную ОС старая техника продолжит работать.

В целом, Клейнханс не ожидает, что Windows 11 начнет пользоваться массовым спросом в ближайшее время. "К началу 2023 года менее 10% новых корпоративных персональных компьютеров будут оснащены Windows 11", — считает он.

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