Эксперт: Владельцы старых моделей телефонов должны закрыть обновления WhatsApp

С 1 ноября WhatsApp после обновления перестанет работать на некоторых моделях мобильных телефонов. Система обмена сообщениями не будет работать на Android 4.0.4 и iOS 9 и их более ранних версиях. А это примерно 43 модели телефонов. После того, как WhatsAp

С 1 ноября WhatsApp после обновления перестанет работать на некоторых моделях мобильных телефонов. Система обмена сообщениями не будет работать на Android 4.0.4 и iOS 9 и их более ранних версиях. А это примерно 43 модели телефонов. После того, как WhatsApp обнародовал это решение, пользователи в социальных сетях развернули дискуссию. Некоторые выражали серьезную обеспокоенность по этому вопросу.

Комментируя Report это решение, эксперт по ИКТ Эльвин Аббасов отметил, что компания предприняла данный шаг для оптимизации своих расходов. По его словам, в действительности, пользователи должны быть осведомлены, почему руководство WhatsApp приняло подобное решение.

"Как известно, по мере выпуска новых телефонов более ранние модели устаревают. В основе обновлений мобильных приложений лежит кодирование. На это затрачивается труд персонала. Более широкое использование человеческих ресурсов приводит к росту определенных расходов. По этой причине компания идет на этот шаг для снижения затрат и увеличения дивидендов. Проводимый компанией анализ показывает, что прекращение работы приложения на определенных моделях приводит к потере небольшого числа пользователей, и в этом случае компания готова их потерять. Кроме того, эти пользователи смогут продолжить пользоваться приложением на более современных телефонах.

Второй фактор, вынудивший WhatsApp пойти на этот шаг, - это техническая проблема. Из-за развития технологий некоторые научно-технические новшества не могут применяться на старых моделях. То есть конфигурации этих телефонов не позволяют выполнять обновления, или это может нанести физический ущерб телефонам и пользователю", - говорит эксперт.

Эксперт также объяснил, какие шаги должны предпринять пользователи WhatsApp, чтобы продолжить пользоваться приложением: "Пользователи, которые используют старые модели телефонов, могут закрыть обновления. В этом случае, они смогут продолжать использовать WhatsApp".