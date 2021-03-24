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Эксперт призвал немедленно отказаться от Google Chrome

Эксперт призвал немедленно отказаться от Google Chrome Google Chrome представляет угрозу конфиденциальности, поэтому его пользователям следует серьезно задуматься о немедленном отказе от браузера
ИКТ
24 марта 2021 г. 08:21
Эксперт призвал немедленно отказаться от Google Chrome

Google Chrome представляет угрозу конфиденциальности, поэтому его пользователям следует серьезно задуматься о немедленном отказе от браузера.

Как передает Report, об этом пишет киберэксперт Зак Доффман в статье для Forbes.

Автор материала напомнил, что на прошлой неделе компания Google подверглась критике, когда выяснилось, что ее браузер собрал неожиданно большой объем данных пользователей.

"Это настоящая угроза вашей конфиденциальности", — написал Доффман.

По мнению эксперта, с одной стороны, Google защищает конфиденциальность благодаря операционной системе Android, почте, документам и экосистеме хранения информации, однако с другой, зарабатывает большую часть ежегодных доходов на рекламных объявлениях.

"Если твоя бизнес-модель основана на монетизации данных пользователей, ты захочешь собирать максимальное возможное количество информации. Google зарабатывает деньги на продаже рекламы, настроенной на индивидуальные предпочтения исходя из вашей истории поиска и активности", — пояснил автор.

Доффман утверждает, что Chrome собирает идентификаторы пользователей и устройств по слишком большому количеству категорий, включая финансовую. При этом продукт Google заявляет, что привязывает все собранные данные к устройствам и пользователям. В то же время другие браузеры, например, Safari, собирают, но не привязывает к пользователям историю поиска, данные о пользовании и местонахождении.

Автор статьи подчеркнул, что Google никак не прокомментировал эту ситуацию. В компании оправдывают сбор данных предоставлением различных функций и возможностей, например, привязкой поиска к местоположению пользователя.

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